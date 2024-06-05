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Tunceli de itfaiye aracı şarampole yuvarlandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Tunceli de itfaiye aracı şarampole yuvarlandı

Tunceli'de belediyeye ait itfaiye aracının şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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