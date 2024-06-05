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Türkiye'den Atina'da düzenlenen Posidonia Gemicilik Fuarı'na geniş katılım

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Türkiye’den Atina’da düzenlenen Posidonia Gemicilik Fuarı’na geniş katılım

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Posidonia Uluslararası Gemicilik Fuarı'na Türkiye'den çok sayıda Türk firması katılım sağladı. Buan göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğinin (GYHİB) organizasyonunda kurulan 400 metrekarelik Türkiye'ye ait pavilyonda 14 Türk şirketi yer aldı. Bireysel katılımlarla birlikte fuara katılan Türk firması sayısı 69 oldu.

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