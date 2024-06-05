Bakan Işıkhan duyurdu! SGK’ya 344 sözleşmeli personel alınacak





Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 260 Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti)

14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti), 69 Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) 1Teknisyen (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri: 5-14 Haziran 2024. ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum! Detaylar ve başvuru için👇

Kariyer Kapısı: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr



