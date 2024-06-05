Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'ya 344 sözleşmeli personel alınacak
Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. İşte detaylar...
Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere; sözleşmeli 260 büro personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 69 destek personeli ve 1 teknisyen alınacağını bildirdi.
Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 260 Büro Personeli (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Önlisans veya Lisans Mezuniyeti)
14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Mezuniyeti), 69 Destek Personeli (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) 1Teknisyen (Önlisans veya Ortaöğretim Mezuniyeti) olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri: 5-14 Haziran 2024. ÇSGB ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum! Detaylar ve başvuru için👇
Kariyer Kapısı: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
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