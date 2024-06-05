Eskişehir'de dehşet! Aileler arasında bıçaklı 'çocuk' kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var
Eskişehir'de yabancı uyruklu iki aile arasında çocuk tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada 2’si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Afgan uyruklu iki aile arasında, çocukların oyun oynadıkları sırada birbirleriyle kavga etmeleri üzerine tartışma çıktı.
Sözlü tartışma arbedeye dönerken Aghamir H. (27), Selami H. (20) ve Gülzamir H. (27), bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan Gülzamir H. ile ağır yaralı olduğu belirtilen Aghamir H. ve Selami H. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen Noor Mohammed N. ile Nazar B. ise gizlendikleri bir evde yakalanarak gözaltına alındı.
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