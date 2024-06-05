Eskişehir’de dehşet! Aileler arasında bıçaklı ’çocuk’ kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var





Hafif yaralanan Gülzamir H. ile ağır yaralı olduğu belirtilen Aghamir H. ve Selami H. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen Noor Mohammed N. ile Nazar B. ise gizlendikleri bir evde yakalanarak gözaltına alındı.