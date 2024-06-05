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Süs havuzu küçük çocuğun sonu oldu! 2 yaşındaki Ali korkunç şekilde can verdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Süs havuzu küçük çocuğun sonu oldu! 2 yaşındaki Ali korkunç şekilde can verdi

Elazığ'da ailesi birlikte gittiği parktaki süs havuzuna düşen Ali Aras Poyraz (2) çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan minik Ali doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kültür Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Ali Aras Poyraz, oynadığı sırada süs havuzuna düştü.

MİNİK ALİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin sudan çıkardığı Ali Aras, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Aras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ali Aras'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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