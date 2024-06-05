Süs havuzu küçük çocuğun sonu oldu! 2 yaşındaki Ali korkunç şekilde can verdi

MİNİK ALİ KURTARILAMADI

Çevredekilerin sudan çıkardığı Ali Aras, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Aras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ali Aras'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.