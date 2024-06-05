05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Datça'da 17 kaçak göçmen kurtarıldı 38 kaçak göçmen yakalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
ABONE OL
Datça’da 17 kaçak göçmen kurtarıldı 38 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 2 lastik botta bulunan 17 kaçak göçmen kurtarıldı, 38 kaçak göçmen ise yakalandı. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör