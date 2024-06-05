05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kartal'da yürekler ağza geldi! 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
ABONE OL
Kartal’da yürekler ağza geldi! 5 katlı binanın balkonu çöktü: Bina boşaltıldı

Kartal'da 5 katlı bir binanın 2. kat balkonu çöktü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda bina tahliye edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör