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Sakarya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kızdan acı haber...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Sakarya’da motosiklet kazasında ağır yaralanan genç kızdan acı haber...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren ve ağır yaralanan 20 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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