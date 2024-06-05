Malatya’da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Aydoğdu (61) doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 yaralının ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen kazayla ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN