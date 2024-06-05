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Mersin'de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Mersin’de 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Son dakika haberine göre Mersin'de bir depoda 27 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler S.Ö, C.K. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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