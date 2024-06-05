Sakarya’da feci kaza! Motosikleti sonu oldu! Genç kızdan geriye motosiklet üzerinde çekildiği fotoğraflar kaldı





Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.