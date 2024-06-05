Sakarya'da feci kaza! Motosikleti sonu oldu! Genç kızdan geriye motosiklet üzerinde çekildiği fotoğraflar kaldı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren ve hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'den geriye çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ondan geriye kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çekildiği fotoğraflar kaldı.
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