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Bayrampaşa'da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Bayrampaşa’da plastik hammadde üreten işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da plastik hammadde imal eden üç katlı işyerinde çıkan yangın söndürüldü. Kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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