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Kadın komşuların kavgasında kan aktı! Feci olayın adresi Düzce...

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Kadın komşuların kavgasında kan aktı! Feci olayın adresi Düzce...

Düzce'de aynı apartmanda oturan iki komşu arasında çıkan tartışmada kan aktı. Eline silah alan kadın, komşusunu öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'nin Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana gelen olayda, S.B. isimli kadın, yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan ile kavga etti.

S.B., eline aldığı silahla komşusu Özlem Alcan'ı 3-4 el ateş ederek vurdu. Ardından polis ekiplerini arayan S.B. teslim olmak istediğini söyledi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayete kurban giden Özlem Alcan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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