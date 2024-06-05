06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Mardin’de doğal gaz patlaması! Yangın çıktı 1 kişi hastanelik oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
ABONE OL
Mardin’de doğal gaz patlaması! Yangın çıktı 1 kişi hastanelik oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı doğal gaz patlaması yaşandı. Korku dolu anlarda patlama sonucu çıkan yangında 1 kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör