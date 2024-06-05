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Artvin'de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Artvin’de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

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