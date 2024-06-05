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Samsun'da feci olay! 2 yaşındaki mini kız 5. kattan düşerek öldü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Samsun’da feci olay! 2 yaşındaki mini kız 5. kattan düşerek öldü

Samsun'da 2 yaşındaki küçük kız misafirliğe gittiği 5. kattaki evin penceresinden aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan minik kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan annesi hastane koridorunda sinir krizi geçirdi.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde bulunan bir apartmannda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinden annesiyle birlikte babannesinin evine misafirliğe giden 2 yaşındaki Irak uyruklu Nevin Naz Hassan Tahan, 5. katın penceresinden aşağı düştü.

ÖNCE AĞACA ÇARPTI SONRA YERE DÜŞTÜ

Düşerken önce karayemiş ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra da beton kaldırıma düştü. Yaralanan küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ağır yaralanan kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızının ölüm haberini alan Aya Attıha Arrak Tahan, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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