Samsun'da feci olay! 2 yaşındaki mini kız 5. kattan düşerek öldü
Samsun'da 2 yaşındaki küçük kız misafirliğe gittiği 5. kattaki evin penceresinden aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan minik kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan annesi hastane koridorunda sinir krizi geçirdi.
Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'nde bulunan bir apartmannda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinden annesiyle birlikte babannesinin evine misafirliğe giden 2 yaşındaki Irak uyruklu Nevin Naz Hassan Tahan, 5. katın penceresinden aşağı düştü.
ÖNCE AĞACA ÇARPTI SONRA YERE DÜŞTÜ
Düşerken önce karayemiş ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra da beton kaldırıma düştü. Yaralanan küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
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