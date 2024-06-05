Samsun’da feci olay! 2 yaşındaki mini kız 5. kattan düşerek öldü

ÖNCE AĞACA ÇARPTI SONRA YERE DÜŞTÜ

Düşerken önce karayemiş ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra da beton kaldırıma düştü. Yaralanan küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.