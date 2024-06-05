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Balıkların öldüğü Karasu Çayı'nda inceleme

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Balıkların öldüğü Karasu Çayı’nda inceleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, son iki günde kötü koku yayılan ve balık ölümlerinin yaşandığı Karasu Çayı'nda inceleme başlatıldı.

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