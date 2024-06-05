Maltepe’de bomba paniği! Polis ekipleri harekete geçti



"BOMBA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü." dedi.

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