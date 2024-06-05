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Maltepe'de bomba paniği! Polis ekipleri harekete geçti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Maltepe’de bomba paniği! Polis ekipleri harekete geçti

Bomba paniği Maltepe'de yaşandı. İddiaya göre, bir binanın bodrum katında bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. İşte detaylar..

Olay, saat 22.00 sularında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşandı.



İddiaya göre binanın bodrum katında bir adet patlamamış bomba olduğu düşünülen cismin bulunması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri cismi incelemek üzere götürdü. Olayla ilgili çalışma sürüyor.


"BOMBA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"
Olayla ilgili konuşan Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaştım, sordum bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi, duyum olarak söylüyorum. Bir adet patlamamış bomba tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü." dedi.

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