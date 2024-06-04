05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ayasofya Meydanı'nda İsrail'in saldırılarına karşı "Say Stop" eylemi yapıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
ABONE OL
Ayasofya Meydanı’nda İsrail’in saldırılarına karşı Say Stop eylemi yapıldı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in, Refah ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için Ayasofya Meydanı'nda "Say Stop" eylemi gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör