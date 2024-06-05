1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında flaş gelişme! 12 şüpheliye dava istemi...





İddianamede 8'i tutuklu 12 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.