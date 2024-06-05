1 Mayıs'ta polise saldırı soruşturmasında flaş gelişme! 12 şüpheliye dava istemi...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 12'si hakkında, 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8'i tutuklu 12 sanığın, "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. İşt detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede 8'i tutuklu 12 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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