İzmit Körfezi’nde deniz dibi temizliği yapıldı

KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, AA muhabirine, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Türkiye'nin her tarafında "denizlere sahip çık" sloganıyla ortak deniz temizliği etkinliği yapıldığını belirtti.

Şirinoğlu, "Amacımız deniz temizliğinin ne kadar önemli olduğunu halkımıza anlatmak ve göstermek. Deniz bizler için çok önemli, özellikle İzmit Körfezi. İşin içinde sanayisi, başka etkenler var, açık denize göre bizim daha fazla önem vermemiz lazım." dedi.