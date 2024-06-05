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Down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir özel eğitim uygulama okulunda eğitim gören down sendromlu öğrenciye şiddet uygulayan ve hakkında "basit yaralama" suçundan dava açılan öğretmen Mücahit Mert H. tutuklandı.

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