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Bıçaklı tacize uğrayan marketçi çetin ceviz çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Bıçaklı tacize uğrayan marketçi çetin ceviz çıktı

Bursa'da bıçakla iş yerine girip rahatsızlık veren alkollü şahsa keser sapı ile cevap veren marketçi çetin ceviz çıktı. Elindeki bıçağa aldırış etmeden şahsa önce çek pas ve ardından keser sapı ile karşılık veren marketçi şahsı kovaladıktan sonra polise ihbarda bulundu.

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