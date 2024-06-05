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Sultanbeyli’de feci kaza: Otomobil bisikletli çocuğa çarptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Sultanbeyli’de feci kaza: Otomobil bisikletli çocuğa çarptı

Sultanbeyli’de yokuş aşağı bisikletle ilerleyen çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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