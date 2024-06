Turizmde "9 gün tatil" bayramı! Doluluk yüzde 90'ı aştı

BAZI OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU

Karar için Başkan Erdoğan ve hükümete teşekkür ettiklerini açıklayan Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin Genel Müdürü İsmail Çağlar, "Bu tür tatillerin uzaması, turizmcilere direkt pozitif anlamda etki sağlıyor, beklentimiz bu yöndeydi. Bayram tatili süreci için Kundu-Lara bölgemiz adına konuşacak olursak şu an için bayramda hemen hemen yer kalmadı. Dün en son sektördeki diğer meslektaşlarla görüşmemde yer kalmadığını söylediler veya çok az bir yer kaldı. Özellikle yüksek sezon olması uluslararası turistin otellerde şu an konaklıyor olması, buna ek olarak iç pazardaki hareketlilik otelleri doldurdu. Bayram için yüzümüz gülüyor. Şu an üzülerek bazı misafirlerimize yer kalmadığını söylüyoruz" ifadelerini kullandı.