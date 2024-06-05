Turizmde "9 gün tatil" bayramı! Doluluk yüzde 90'ı aştı

ÇOK CİDDİ BİR DESTEK OLDU

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, "Bu bizim için çok önemli bir karar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda bize her zaman destek olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nda da çok ciddi bir şekilde destek oldu, 9 güne çıkarttı, Kurban Bayramı'nda da bu şekilde bir karar alması tüm turizmcileri çok sevindiriyor. O yüzden çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Bölgede ciddi bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Güzel bir Kurban Bayramı tatili geçireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

FİYATLAR 3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Turizmcinin 1 Haziran'dan itibaren yaz sezonuna girmiş olduğunu belirten Saatçioğlu, "Şu andaki doluluklarımız gayet güzel. Yüzde 75-85'lere kadar çıkıyor. Bayramın dokuz güne çıkartılması son boş odalarımızı dolduracaktır. Ama her zaman Türk misafirlerimiz son dakika rezervasyonlarını tercih ediyor. Kapı misafiri dediğimiz son dakikalarla dolulukların yüzde 100'lere vuracağını düşünüyoruz. Bölgede ciddi bir hareketlenme olacaktır. Hem havalar da sıcak olmaya başladı ve okul tatili de başlamış oluyor. Bölgede bayram tatili fiyatları günlük kişi başı 3 bin TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar değişiyor" dedi.