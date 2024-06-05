06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.06.2024
ABONE OL
Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör