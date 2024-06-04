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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da sis etkili oluyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da sis etkili oluyor

Son dakika haberine göre İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat.

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