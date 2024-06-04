CHP'li Mansur Yavaş 4 yılda bir hayvan barınağını yapamadı
Son dönemde sokak hayvanları ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilk ihalesi 2020'de yapılan Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi projesini tam 4 yıldır hayata geçiremediği öğrenildi.
Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi için ilk olarak 2020'de doğrudan ihale usulü ile 21/B maddesine uygun şekilde ihale yapıldı. İhalenin ardından inşaat çalışmalarına başlandı.
Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 26 milyon liralık ihaleyi feshetti. Revize proje ile 45 milyon liraya yeniden ihale yapıldı. Bu ihale ise Mansur Yavaş'ın belirlediği firmaya "adrese teslim" olarak verildi. 2023'te yapılan 3'üncü ihale ise 83 milyon 945 bin liraya yapıldı.
Ancak bu ihalenin ardından geçen süreye rağmen Karataş Geçiçi Hayvan Bakımevi ve Rehabiltasyon Merkezi ile ilgili hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Başıboş köpeklerle ilgili yapılan yasal düzenleme çalışmaları konusunda, "Ben Avrupa'da hiçbir yerde sokakta sahipsiz hayvan görmedim. Avrupa'da hiçbir yerde yok" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 yılda bir barınağı bile yapamaması dikkat çekti.
KISIRLAŞTIRMA DÜŞTÜ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2022'de 23 bin sokak köpeğine kısırlaştırma işlemi yaparken, bu rakamın 2023'te 7 bin 500'e düştüğü, 2024'te kısırlaştırma hedefinin de 7 bin 750 olduğu kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre Mansur Yavaş, kısırlaştırma çalışmalarıyla ilgili ise, "Ne kadar kısırlaştırırsanız kısırlaştırın şu aşamada önü alınmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı. Başkentteki başıboş köpek sorunuyla ilgili atılacak adımlar merakla bekleniyor.
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