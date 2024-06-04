CHP’li Mansur Yavaş 4 yılda bir hayvan barınağını yapamadı

Ancak bu ihalenin ardından geçen süreye rağmen Karataş Geçiçi Hayvan Bakımevi ve Rehabiltasyon Merkezi ile ilgili hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Başıboş köpeklerle ilgili yapılan yasal düzenleme çalışmaları konusunda, "Ben Avrupa'da hiçbir yerde sokakta sahipsiz hayvan görmedim. Avrupa'da hiçbir yerde yok" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 yılda bir barınağı bile yapamaması dikkat çekti.