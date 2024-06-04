Ataşehir’de panik anlar! İş yeri deposunda yangın çıktı

Yangın, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'nde saat 18.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

VATANDAŞLARDAN YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE

Yangın dükkandaki ürünlerin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının daha da büyümemesi için dükkandaki malzemeler boşaltıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.