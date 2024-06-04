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Ataşehir'de panik anlar! İş yeri deposunda yangın çıktı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Ataşehir’de panik anlar! İş yeri deposunda yangın çıktı

Ataşehir'de ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan iş yerinin deposunda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'nde saat 18.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ambalaj ve kağıt ürünleri satışı yapan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

VATANDAŞLARDAN YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE

Yangın dükkandaki ürünlerin tutuşmasıyla bir anda büyüdü. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının daha da büyümemesi için dükkandaki malzemeler boşaltıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, dükkandaki ürünler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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