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Üsküdar'da ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Üsküdar’da ortalığı birbirine katan sürücü evine gidip uyudu

Üsküdar'da alkollü ve ehliyetsiz şekilde araç kullanan bir kadın, ortalığı birbirine kattı. Park halindeki araçlara çarpan ve hiçbir şey olmamış gibi evine gidip uyuyan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.

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