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Balık tutarken kayalıklardan düşen genci deniz polisi kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Balık tutarken kayalıklardan düşen genci deniz polisi kurtardı

Antalya’da Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu noktada balık tutarken kayalık alandan denize düşen ve sırtından yaralanan genci deniz polisi kurtardı.

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