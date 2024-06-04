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Tokat’ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Tokat’ta motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu

Tokat'ın Turhal ilçesinde seyir halindeyken motosikletlerin üzerine uzanarak ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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