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Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2023'te yüzde 18,6 arttı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Türkiye’nin su ürünleri üretimi 2023’te yüzde 18,6 arttı

Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 tona yükseldi.

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