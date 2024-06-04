Kayseri’de askeri eğitim uçağı düştü! MSB’den ilk açıklama! Pilotlardan acı haber

Emekli pilot uçağın temel pilot eğitim aşamasında kullanılan ilk model olduğunu ve kaza kırıma uğrayan bir model olmadığını açıkladı. Pliotlar neden fırtlatma koltuğunu kullanmadı? şeklinde kamuoyunda merak edilen soruya ise İzgi, bu tip tek motorlu uçaklarda fırlatma koltuğunun bulunmadığını, fırtlatma koltuklarının F-16 gibi savaş jetlerinde bulunduğunu ifade etti. Düşen eğitim uçağı HÜRJET'in muadili mi? sorusuna ise Emekli pilot "HÜRJET jet motorlu bir eğitim uçağı. Bu pervaneli bir uçak. Uçak eğitiminin ilk aşamasında kullanılan bir uçak." dedi.

KAYSERİ'DEKİ EĞİTM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Ahmet İzgi: İlk olarak 1964 yılında uçmuş SF-260. Dünyada 900 tane var. En çok kullanan ülkeler İtalya, Belçika, Filipinler ve Türkiye... Askeri tek motorlu eğitim uçağı. Maalesef içinde fırlatma koltuğu bulunmuyor. Zaten bu tip uçaklarda fırlatma koltuğu olmuyor. Jet uçakları veya F-16 gibi uçaklarda fırlatma koltuğu oluyor. 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. SF-260 modelinin ilk kez düştüğünü görüyorum. Motor durmuş bozulmuş, mecbur inişe geçmiş.