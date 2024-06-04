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Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama! Pilotlardan acı haber

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Kayseri’de askeri eğitim uçağı düştü! MSB’den ilk açıklama! Pilotlardan acı haber

Son dakika haberine göre Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı, düşen uçakla ilgili bilgi verirken arama ve kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Uçakta bulunan iki pilotun şehit olduğu açıklandı. A Haber canlı yayınına katılan emekli pilot Ahmet İzgi, yaşanan facia ile ilgili bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından ilk açıklama
Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

PİLOTLARDAN ACI HABER
Askeri eğitim uçağında bulunan iki pilotun şehit olduğu açıklandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan iki pilot için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

FIRLATMA KOLTUĞU NEDEN KULLANILMADI?
A Haber canlı yayınına bağlanan emekli pilot Ahmet İzgi düşen uçakla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Emekli pilot uçağın temel pilot eğitim aşamasında kullanılan ilk model olduğunu ve kaza kırıma uğrayan bir model olmadığını açıkladı. Pliotlar neden fırtlatma koltuğunu kullanmadı? şeklinde kamuoyunda merak edilen soruya ise İzgi, bu tip tek motorlu uçaklarda fırlatma koltuğunun bulunmadığını, fırtlatma koltuklarının F-16 gibi savaş jetlerinde bulunduğunu ifade etti. Düşen eğitim uçağı HÜRJET'in muadili mi? sorusuna ise Emekli pilot "HÜRJET jet motorlu bir eğitim uçağı. Bu pervaneli bir uçak. Uçak eğitiminin ilk aşamasında kullanılan bir uçak." dedi.

KAYSERİ'DEKİ EĞİTM UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?
Ahmet İzgi: İlk olarak 1964 yılında uçmuş SF-260. Dünyada 900 tane var. En çok kullanan ülkeler İtalya, Belçika, Filipinler ve Türkiye... Askeri tek motorlu eğitim uçağı. Maalesef içinde fırlatma koltuğu bulunmuyor. Zaten bu tip uçaklarda fırlatma koltuğu olmuyor. Jet uçakları veya F-16 gibi uçaklarda fırlatma koltuğu oluyor. 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. SF-260 modelinin ilk kez düştüğünü görüyorum. Motor durmuş bozulmuş, mecbur inişe geçmiş.

HÜRJET'İN MUADİLİ Mİ?
HÜRJET jet motorlu bir eğitim uçağı. Bu pervaneli bir uçak. Uçak eğitiminin ilk aşamasında kullanılan bir uçak. Dünyadaki bütün pilotlar ilk önce bu tip uçaklarla eğitim alır. Sonra kurslar devam ederek sonra çift motor, gece uçuş, aletli uçuş devam ederler pilotluklarına. Bu uçak ilk temel öğrenim maksatlı uçaklardan alttan kanatlı piston motorlu yani bu uçağın motoru arabalarınızdaki benzinli motorların benzeri. Hava soğutmalı sadece.

ÇOK FAZLA KAZA-KIRIMA UĞRAYAN BİR MODEL Mİ?
Hayır değil. Yaklaşık 30 yıldır bu işin içindeyim. SF-260 Türkiye'de ilk kez duyuyorum. Belki olmuştur ben duymamışımdır ama genelde çok fazla kaza kırıma uğrayacak uçak değil.

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