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Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Mençuna Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde yer alan Mençuna Şelalesi, son dönemde ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğal güzellikleri ve huzur verici atmosferiyle öne çıkan şelale, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

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