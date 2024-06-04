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Tunceli’de 7 günlük eylem yasağı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Tunceli’de 7 günlük eylem yasağı

Tunceli Valiliği, kent genelinde 4 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

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