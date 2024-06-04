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Muş'ta hareketli dakikalar! Bir kadının bankta unuttuğu çanta polisi harekete geçirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Muş’ta hareketli dakikalar! Bir kadının bankta unuttuğu çanta polisi harekete geçirdi

Muş şehir merkezinde bir kadının bankta unuttuğu çanta, çevrede paniğe yol açarak polisi harekete geçirdi.Yapılan incelemenin ardından çantanın bir kadına ait olduğu anlaşıldı. Güvenlik güçleri tarafından güvenliğe alınan çanta detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın kontrol altına alınmasının ardından İstasyon Caddesi’nin trafiğe açılmasıyla normale dönüldü.

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