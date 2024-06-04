Sivas’ta husumetlilerini av tüfeği ile vurdu: 1 ölü 2 yaralı

Sefa S., yanında getirdiği av tüfeği ile Arslan ailesine ateş etti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve iki oğlu sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.