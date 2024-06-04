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Sakarya'da tarlada insan kemikleri bulundu! Kimliği ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Sakarya’da tarlada insan kemikleri bulundu! Kimliği ortaya çıktı...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde vatandaşlar ormanlık alanda insan kemikleri buldu. Kemiklerle aynı bölgede bulunan eşyalar inceleniken kemiklerin 21 Nisan'da kaybolan Atakan Niş'e ait olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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