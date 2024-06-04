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Son dakika | Zonguldak'ta maden faciası: 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Son dakika | Zonguldak’ta maden faciası: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haberi...Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

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