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Ordu’da gal arısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Ordu’da gal arısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı

Ordu’da, kestane ormanlarının gelişimini zayıflatan, sürgün ve çiçek oluşumuna engel olan kestane gal arısına (Dryocosmus kuriphilus) karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Düzenlenen program çerçevesinde kestane ormanına 200 adet torymus sinensis adlı böcek salındı.

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