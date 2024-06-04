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Duvarını balyozla kırdığı marketi soyup yorulunca meyve suyu içen şüpheli tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
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Duvarını balyozla kırdığı marketi soyup yorulunca meyve suyu içen şüpheli tutuklandı

Adana’da duvarını balyozla kırıp girdiği marketten 60 bin lira değerinde ürün ve nakit para çalan, yorulduğunda meyve suyu içip dinlendiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Mustafa G. (56), yakalandı. İfadesinde, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Ben hırsızlık yapmadım” diyen Mustafa G., tutuklandı.

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