Son dakika | Bahçelievler’de korkunç olay! Bir binanın balkonu çöktü

Biz burayı iki yıldan bu yana dükkan sahibine söylüyoruz. Burayı onarın diye. Geçen yıl da ben kendilerine burada çatlayan yerlerin olduğunu söylemiştim ancak bana siz boyayarak düzeltin dediler. En son iş yerini boşalttık. Biz anahtarı teslim etmek istediğimiz de yok burasını boyayarak kapatarak vereceksiniz dedi. Ben bu çatlaklar varken bunu nasıl yapayım. Bakın kendi kendine dökülüyor. Burada deniz kabukları da var. Ben burayı kapatıp verirsem burada yaşayan insanlar ne yapacak.