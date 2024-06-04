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Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı

Son dakika haberine göre Büyükçekmece açıklarında su alan ve içerisinde 3 kişi bulunan tekne kurtarılarak, West İstanbul Marina'ya yanaştırıldı.

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