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Adana'da kurban kesimi hareketliliği! Gereken tedbirler alındı: Cezası 464 bin 585 lira

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Adana’da kurban kesimi hareketliliği! Gereken tedbirler alındı: Cezası 464 bin 585 lira

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, umuma açık yerlerde kurban satış ve kesimi yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 4 bin 810 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını açıkta bırakan tesislere ise 464 bin 585 lira ceza kesileceğini açıkladı.

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