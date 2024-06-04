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Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Balıkesir’de ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı

Balıkesir genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bu kapsamda yapılan değerlendirmelerle Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.

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