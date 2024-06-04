04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sarıyer'de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını komşusu kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
ABONE OL
Sarıyer’de gecekondu alev alev yandı: Yaşlı kadını komşusu kurtardı

Sarıyer’de kömürlükte başlayan yangın gecekonduya sıçradı. Tek katlı ev alevlere teslim olurken, içerde bulunan yaşlı kadını komşuları kurtardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör