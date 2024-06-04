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Küçükçekmece'de çöken bina sahibinin ifadesi ortaya çıktı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Küçükçekmece’de çöken bina sahibinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de çöken ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı olay sonrası tutuklanan bina sahibinin ifadesi ortaya çıktı. Bina sahibi binada herhangi bir ekleme olmadığını iddia ederken, binanın sağlamlığı ile ilgili rapor da almadığını söyledi.

Küçükçekmece'de dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin tutuklanan bina sahibi H.M.G'nin hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan H.M.G. ifadesinde, binanın babasından miras olarak kaldığını, kardeşinin binada bulunan haklarını 2022 yılında satın aldığını söyledi.



Binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığını iddia eden H.M.G. etrafına büyük inşaat yapıldığı için yapının yanında bulunan kaldırımdan çok fazla hafriyat kamyonu geçtiğini ifade etti.

Şüpheli, binada yaşayan kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını savunarak, "Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dedi.



Şüpheli H.M.G, binanın babasının yaptığı gibi durduğunu, ekleme olmadığını öne sürerek, yaşanan olayda bir kusur olmadığını ve babasının daha önce yaptığı binaların hala ayakta durduğunu iddia etti.

OLAY
Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüştü.



Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bina sahibi H.M.G'nin tutuklanmasına, Ö.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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