Hatay’da sokak köpeği dehşeti! Kümeste onlarca tavuk ve horozu telef ettiler! Gözyaşlarıyla anlattı...





"BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİNİN TELEF ETTİĞİ KÜMES HAYVANLARIMDAN DOLAYI BEN MAĞDUR OLDUM GEÇİNEMİYORUM"



Yaklaşık 40 bin TL'lik zararı olduğunu dile getiren Öğütçü, "Geçim kaynağım olan kümes hayvanlarımdan, organik köy yumurtası ve adaklık horozlar satıyordum. Fakat bu başıboş sokak köpeklerinin telef ettiği kümes hayvanlarımdan dolayı ben mağdur oldum geçinemiyorum. Şu an 55 tane köy tavuğum, adaklık horozlarım, 3 tane İran tavuğu, 4 tane tavşan, birkaç tane civcivim ve güvercinim vardı onlar telef edildi. Saat 5.30-6.30 gibi gelip hayvanları telef etmişler. Yaklaşık 10 yıldan fazla oldu bu işi yapıyorum maddi olarak en azından 40 bin TL zararım var. Ayrıyeten sürekli organik yumurta sattığım için sürekli müşterilerim var ve onların kaybına uğradım. Bu bir hafta 10 günden beri yumurta satışım olmuyor, yumurta isteyen ve horoz isteyen oluyor fakat tedarik edemediğim için yine zor durumda kaldım maddi olarak. Mağdur oldum çalışamıyorum zaten bir geçim kaynağım bu vardı 100 taneden kalan bunlar" şeklinde konuştu.