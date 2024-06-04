4 çocuğa cinsel istismar davasında karar çıktı! Sapık sucunun cezası belli oldu

Bağcılar'da 24 Mayıs 2023 tarihinde 11 yaşındaki M.Y okuldan eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemeler sonucunda M.Y'nin okul çıkışında beyaz bir minibüse bindiğini tespit etti. Araştırmalar sonucu beyaz minibüsün M.Y'nin evine su getiren sucu Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi. Evine ve iş yerine eş zamanlı baskın yapılan Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı. Metin Şenay'ın iş yerinde yapılan aramalarda ses yalıtımı olan bir oda tespit edildi. Yürütülen soruşturma sonucunda Şenay'ın ses yalıtımlı odada 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Tutuklanan Metin Şenay hakkında, 4 çocuğa karşı "cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.