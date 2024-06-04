4 çocuğa cinsel istismar davasında karar çıktı! Sapık sucunun cezası belli oldu
İstanbul Bağcılar'da ses yalıtımlı odada 2019 ile 2023 yılları arasında çocukları istismar eden sapık sucu Metin Şenay hakkında karar açıklandı. Sapık sucu Metin Şenay, 293 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
İstanbul Bağcılar'da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan ve hakkında 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen su satıcısı Metin Şenay hakkında karar açıklandı.
Mahkeme sanık Metin Şenay'ı 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca 1 milyon 687 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Bağcılar'da 24 Mayıs 2023 tarihinde 11 yaşındaki M.Y okuldan eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemeler sonucunda M.Y'nin okul çıkışında beyaz bir minibüse bindiğini tespit etti. Araştırmalar sonucu beyaz minibüsün M.Y'nin evine su getiren sucu Metin Şenay'a ait olduğu belirlendi. Evine ve iş yerine eş zamanlı baskın yapılan Şenay kaçmaya çalışırken yakalandı. Metin Şenay'ın iş yerinde yapılan aramalarda ses yalıtımı olan bir oda tespit edildi. Yürütülen soruşturma sonucunda Şenay'ın ses yalıtımlı odada 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Tutuklanan Metin Şenay hakkında, 4 çocuğa karşı "cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
293 YIL HAPİS CEZASI
Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına ve izleyiciye kapalı olarak yapılan duruşmaya tutuklu sanık Metin Şenay SEGBİS ile bağlandı. Alınan son savunmanın ardından davayı karara bağlayan mahkeme sanık Metin Şenay'ı, "12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar", "cebir tehdit ve hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlarından toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Metin Şenay ayrıca 1 milyon 687 lira adli para cezasına çarptırıldı.
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